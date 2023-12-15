Новая ИСТОРИЯ в Европе

Завершился групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах", единственный представитель Азербайджана в основном раунде Лиги Европы, провел сегодня свою последнюю игру в группе.

Агдамский клуб сыграл с представителем Швеции - «Хеккеном». В матче, который прошел на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, чемпион Азербайджана одержал победу со счетом 2:1.

Другая встреча VI тура в группе состоялась в Германии. «Байер», вышедший в 1/8 финала с 1-го места, проверил на прочность «Мольде». Игра завершилась разгромной победой леверкузенского клуба со счетом 5:1.

По итогам последнего тура "Карабах" сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице группы. Это дало возможносnь команде Гурбана Гурбанова выйти в плей-офф Лиги Европы. «Мольде» продолжит свой путь в Лиге Конференций.

10-й раз

Успех «Карабаха» совпал с юбилеем. Речь идет о том, что представитель Агдама выступил в еврокубковом групповом турнире в 10-й раз подряд.

Наш чемпион, в сезоне 2014/15 попавший в групповой турнир Лиги Европы, с тех пор является постоянным участником групповых стадий в различных еврокубках.

«Карабах» трижды подряд выходил в групповой турнир Лиги Европы. Эти успехи сопровождались еще большими достижениями. В сезоне 2017/18 впервые в истории азербайджанского футбола наш представитель попал в группу Лиги чемпионов.

После этого последовал еще один трехлетний цикл. В течение которого «Карабах» трижды подряд попадал в групповую стадию Лиги Европы.

Традиция менять турнир каждые три года продолжилась с попаданием в групповой турнир Лиги Конференций. «Карабах», вошедший в историю как первый азербайджанский клуб, принявший участие в групповом турнире Лиги Конференций, победил в нем с первой же попытки. Выйдя в плей-офф турниру в сезоне 2021/22, команда Гурбанова вписала еще одну славную страницу в историю азербайджанского футбола. Год спустя "Карабах" вновь выступал в плей-офф Лиги Конференций, правда, на этот раз попал туда из группового турнира Лиги Европы.

8-я попытка

На этот раз «Карабах» сделал еще один шаг вперед. Дважды выйдя в плей-офф Лиги конференций, агдамская команда в сезоне 2023/24 вышла в ту же стадию Лиги Европы.

Как неоднократно говорил сам Гурбанов, у «Карабаха» были такие шансы и раньше. Однако в последних играх успех и удача отваорачивались от нашего чемпиона. В первых трёх попытках - сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17 - шанс на выход из группы был утерян в последнем туре. В прошлом году ответ на вопрос "Лига Европы или Лига конференций?" был дан лишь в последнем, 6-м туре. На этот раз, в восьмой попытке во втором по значимости клубном турнире континента написана история.

Фантастическое начало

Фундамент этого успеха был заложен еще на старте группового этапа. "Карабах" сломил сопротивление "Мольде" в Баку, который ранее на равных играл с таким сильным соперником, как турецкий "Галатасарай", а также не дал "Хеккену" шансов в Швеции.

Впервые в истории азербайджанского футбола наш клуб стартовал в группе с двух побед. В целом же в текущем сезоне лишь три команды завершили первые два матча, не пропустив ни одного гола и не потеряв ни одного очка. Этот фантастический старт помог затем выйти из группы.

По мнению, сложившемуся не только в Германии, но и в Европе, от «Байера», место которого - не Лига Европы, а Лига чемпионов, очков никто не ждал. Однако шанс завоевать одно очко в Баку был у "Карабаха" до последних минут. Но пенальти все изменил.

Новая история

Как и старт, финиш также запомнился поединками со скандинавами. "Карабах", который не испугался холода и искусственного поля во время трудной поездки в Норвегию, сохранил за собой вторую строчку и свое преимущество в очень важных личных играх ничьей с "Мольде". Наш чемпион, вышедший в плей-офф еврокубков еще после пятого тура, в последнем туре смог определиться в каком именно евротурнире продолжит победную поступь. И победа над "Хеккеном" в Баку стал исторической. Впервые азербайджанский клуб вышел из группы Лиги Европы в плей-офф. Два года назад в Лиге Конференций, на этот раз в Лиге Европы, следующей славной задачей "Карабаха" станет достижение такого же успеха в Лиге Чемпионов.

Что ждет «Карабах»?

Следующий соперник "Карабаха" - в плей-офф Лиги Европы - станет известен 18 декабря. Жеребьевка плей-офф пройдет в швейцарском Ньоне.

Вторые места в группе Лиги Европы встретятся с командами, занявшими третьи места в Лиге чемпионов. Чемпион Азербайджана встретится с одной из команд самого престижного клубного турнира континента. Это клубы «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бенфика», «Брага» (оба - Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Милан» (Италия). Плей-офф пройдёт 15 и 22 февраля 2024 года.

"Карабах" в групповых турнирах еврокубков:

2014/15 ЛЕ 6 1 3 2 3-5 6 2015/16 ЛЕ 6 1 1 4 4-8 4 2016/17 ЛЕ 6 2 1 3 7-12 7 2017/18 ЛЧ 6 0 2 4 2-14 2 2018/19 ЛЕ 6 1 0 5 2-13 3 2019/20 ЛЕ 6 1 2 3 8-11 5 2020/21 ЛЕ 6 0 1 5 4-10* 1 2021/22 ЛК 6 3 2 1 10-8 11 2022/23 ЛЕ 6 2 2 2 9-5 8 2023/24 ЛЕ 6 3 1 2 7-9 10

ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, ЛК – Лига конференций

* - техническое поражение не учитывается в разнице мячей.

Гусейн Вагиф

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