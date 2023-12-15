Новая ИСТОРИЯ в Европе

Завершился групповой этап Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, "Карабах", единственный представитель Азербайджана в основном раунде Лиги Европы, провел сегодня свою последнюю игру в группе.
Агдамский клуб сыграл с представителем Швеции - «Хеккеном». В матче, который прошел на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, чемпион Азербайджана одержал победу со счетом 2:1.
Другая встреча VI тура в группе состоялась в Германии. «Байер», вышедший в 1/8 финала с 1-го места, проверил на прочность «Мольде». Игра завершилась разгромной победой леверкузенского клуба со счетом 5:1.
По итогам последнего тура "Карабах" сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице группы. Это дало возможносnь команде Гурбана Гурбанова выйти в плей-офф Лиги Европы. «Мольде» продолжит свой путь в Лиге Конференций.
10-й раз
Успех «Карабаха» совпал с юбилеем. Речь идет о том, что представитель Агдама выступил в еврокубковом групповом турнире в 10-й раз подряд.
Наш чемпион, в сезоне 2014/15 попавший в групповой турнир Лиги Европы, с тех пор является постоянным участником групповых стадий в различных еврокубках.
«Карабах» трижды подряд выходил в групповой турнир Лиги Европы. Эти успехи сопровождались еще большими достижениями. В сезоне 2017/18 впервые в истории азербайджанского футбола наш представитель попал в группу Лиги чемпионов.
После этого последовал еще один трехлетний цикл. В течение которого «Карабах» трижды подряд попадал в групповую стадию Лиги Европы.
Традиция менять турнир каждые три года продолжилась с попаданием в групповой турнир Лиги Конференций. «Карабах», вошедший в историю как первый азербайджанский клуб, принявший участие в групповом турнире Лиги Конференций, победил в нем с первой же попытки. Выйдя в плей-офф турниру в сезоне 2021/22, команда Гурбанова вписала еще одну славную страницу в историю азербайджанского футбола. Год спустя "Карабах" вновь выступал в плей-офф Лиги Конференций, правда, на этот раз попал туда из группового турнира Лиги Европы.
8-я попытка
На этот раз «Карабах» сделал еще один шаг вперед. Дважды выйдя в плей-офф Лиги конференций, агдамская команда в сезоне 2023/24 вышла в ту же стадию Лиги Европы.
Как неоднократно говорил сам Гурбанов, у «Карабаха» были такие шансы и раньше. Однако в последних играх успех и удача отваорачивались от нашего чемпиона. В первых трёх попытках - сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17 - шанс на выход из группы был утерян в последнем туре. В прошлом году ответ на вопрос "Лига Европы или Лига конференций?" был дан лишь в последнем, 6-м туре. На этот раз, в восьмой попытке во втором по значимости клубном турнире континента написана история.
Фантастическое начало
Фундамент этого успеха был заложен еще на старте группового этапа. "Карабах" сломил сопротивление "Мольде" в Баку, который ранее на равных играл с таким сильным соперником, как турецкий "Галатасарай", а также не дал "Хеккену" шансов в Швеции.
Впервые в истории азербайджанского футбола наш клуб стартовал в группе с двух побед. В целом же в текущем сезоне лишь три команды завершили первые два матча, не пропустив ни одного гола и не потеряв ни одного очка. Этот фантастический старт помог затем выйти из группы.
По мнению, сложившемуся не только в Германии, но и в Европе, от «Байера», место которого - не Лига Европы, а Лига чемпионов, очков никто не ждал. Однако шанс завоевать одно очко в Баку был у "Карабаха" до последних минут. Но пенальти все изменил.
Новая история
Как и старт, финиш также запомнился поединками со скандинавами. "Карабах", который не испугался холода и искусственного поля во время трудной поездки в Норвегию, сохранил за собой вторую строчку и свое преимущество в очень важных личных играх ничьей с "Мольде". Наш чемпион, вышедший в плей-офф еврокубков еще после пятого тура, в последнем туре смог определиться в каком именно евротурнире продолжит победную поступь. И победа над "Хеккеном" в Баку стал исторической. Впервые азербайджанский клуб вышел из группы Лиги Европы в плей-офф. Два года назад в Лиге Конференций, на этот раз в Лиге Европы, следующей славной задачей "Карабаха" станет достижение такого же успеха в Лиге Чемпионов.
Что ждет «Карабах»?
Следующий соперник "Карабаха" - в плей-офф Лиги Европы - станет известен 18 декабря. Жеребьевка плей-офф пройдет в швейцарском Ньоне.
Вторые места в группе Лиги Европы встретятся с командами, занявшими третьи места в Лиге чемпионов. Чемпион Азербайджана встретится с одной из команд самого престижного клубного турнира континента. Это клубы «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бенфика», «Брага» (оба - Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Милан» (Италия). Плей-офф пройдёт 15 и 22 февраля 2024 года.
"Карабах" в групповых турнирах еврокубков:
|
2014/15
|
ЛЕ
|
6
|
1
|
3
|
2
|
3-5
|
6
|
2015/16
|
ЛЕ
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4-8
|
4
|
2016/17
|
ЛЕ
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7-12
|
7
|
2017/18
|
ЛЧ
|
6
|
0
|
2
|
4
|
2-14
|
2
|
2018/19
|
ЛЕ
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2-13
|
3
|
2019/20
|
ЛЕ
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8-11
|
5
|
2020/21
|
ЛЕ
|
6
|
0
|
1
|
5
|
4-10*
|
1
|
2021/22
|
ЛК
|
6
|
3
|
2
|
1
|
10-8
|
11
|
2022/23
|
ЛЕ
|
6
|
2
|
2
|
2
|
9-5
|
8
|
2023/24
|
ЛЕ
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7-9
|
10
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, ЛК – Лига конференций
* - техническое поражение не учитывается в разнице мячей.
Гусейн Вагиф
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