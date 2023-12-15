Главный тренер "Хеккена": "Мы хотели победить"

"Поздравляю "Карабах". Для нас это был отличный опыт - играть против них. Они вышли в плей-офф».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Хеккена" Пер-Матиас Хогмо.

Он прокомментировал игру, в которой они проиграли "Карабаху" со счетом 1:2 в рамках группового этапа Лиги Европы в Баку. Тренер шведской команды заявил, что продолжит следить за игрой чемпиона Азербайджана: "Мы хотели победить. Но гол в первые 45 секунд стал для нас неожиданным. После этого мы ничего не могли исправить. Этот матч стал для нас большим опытом».

- Матч против «Карабаха» - ваш последний матч на этом посту. Что вы можете сказать об этом?

- Я был тренером этого клуба два с половиной сезона. «Хеккен» выиграл кубок. Для нас это был успешный год. Мы продали наших игроков по высокой цене. Я уеду отсюда с большой любовью.

- Муса Гурбанлы, сын Гурбана Гурбанова, играет в шведской команде. Знаете ли вы об этом?

- Он играет в моей предыдущей команде. Я смотрю игры с его участием. Если он примет участие во всех матчах с января, то сможет показать свой потенциал.

- Если бы вы боролись с «Карабахом» по-другому, смогли бы вы победить? Или вы все равно проиграли бы?

– В первой игре мы играли на равных. И в этом матче мы боролись на равных. Игроки «Карабаха» имеют европейский опыт. Поэтому их сложно обыграть.

- Вы хорошо проанализировали команду соперника. Как, по вашему мнению, после этого будет играть «Карабах»?

- У "Карабаха" сильные игроки в нападении и в центре. Поэтому они могут хорошо играть против сильных команд. Будет жеребьевка. Еще неизвестно, кто будет соперником. У «Карабаха» большой опыт, и в этой игре это было видно.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz