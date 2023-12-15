Ровнаг Абдуллаев: "Карабах" порадовал всех нас, добившись очередного исторического успеха"

"Карабах", который уже 10 лет подряд успешно представляет нашу страну в еврокубках, порадовал всех нас, добившись очередного исторического успеха".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Он поздравил клуб "Карабах" с выходом в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Абдуллаев заявил, что Агдамский клуб представляет нашу страну на международной арене, опережая известные и авторитетные клубы Европы: "Я считаю, что выход "Карабаха" в плей-офф второго престижного клубного турнира в Европа внесет свой вклад в будущее развитие футбола страны. От имени футбольного сообщества поздравляю «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги Европы, его игроков, тренеров и технический персонал, руководство, болельщиков и всех, кто способствовал этому успеху. Желаю вам успехов в плей-офф Лиги Европы УЕФА».

İdman.biz