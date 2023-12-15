Соперник "Карабаха" определится 18 декабря - ВОЗМОЖНЫЕ СОПЕРНИКИ

Соперник «Карабаха», вышедшего в плей-офф Лиги Европы УЕФА, определится 18 декабря.

İdman.biz сообщает, что жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне. На ней занявшие третьи места в групповом турнире Лиги Чемпионов станут соперниками клубов, которые заняли вторые места в групповом турнире Лиги Европы.

Мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени. «Карабах» встретится с одной из 8 команд, занявших третье место на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Возможные соперники нашей команды: «Галатасарай» (Турция), «Бенфика», «Брага» (обе Португалия), «Ланс» (Франция), «Милан» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд». (Нидерланды) и «Шахтер» (Украина).

Отметим, что игры плей-офф пройдут 15 и 22 февраля 2024 года.

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