«Мы знали, что нам здесь будет трудно. Игрокам было сложно на искусственном покрытии».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Самир Аббасов, главный тренер «Сумгаита», сыгравшего вничью (1:1) с «Кяпазом» в XVII туре азербайджанской премьер-лиги.

Опытный специалист расстроился из-за пропущенного гола. Аббасов рассказал, что рад возвращению в состав травмированных игроков: «И мы, и соперник находились под давлением. Оставаясь верными своему стилю игры, мы использовали позиционные атаки. Меня очень огорчил пропущенный гол. В эти моменты соперник давил. К сожалению, мы не смогли этому помешать. С игроками есть о чем поговорить. Помимо кубковой у нас есть еще одна игра. Наши травмированные игроки потихоньку возвращаются. Это отрадно. Нам будет еще лучше, если все полностью вернутся в наши ряды. Я также благодарю наших болельщиков, которые проделали долгий путь и не оставили нас без поддержки».

Отметим, что «Сумгаит» после 17 игр набрал 24 очка.

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