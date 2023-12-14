14 Декабря 2023
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"Меня очень огорчил пропущенный гол"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 20:39
"Меня очень огорчил пропущенный гол"

«Мы знали, что нам здесь будет трудно. Игрокам было сложно на искусственном покрытии».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Самир Аббасов, главный тренер «Сумгаита», сыгравшего вничью (1:1) с «Кяпазом» в XVII туре азербайджанской премьер-лиги.

Опытный специалист расстроился из-за пропущенного гола. Аббасов рассказал, что рад возвращению в состав травмированных игроков: «И мы, и соперник находились под давлением. Оставаясь верными своему стилю игры, мы использовали позиционные атаки. Меня очень огорчил пропущенный гол. В эти моменты соперник давил. К сожалению, мы не смогли этому помешать. С игроками есть о чем поговорить. Помимо кубковой у нас есть еще одна игра. Наши травмированные игроки потихоньку возвращаются. Это отрадно. Нам будет еще лучше, если все полностью вернутся в наши ряды. Я также благодарю наших болельщиков, которые проделали долгий путь и не оставили нас без поддержки».

Отметим, что «Сумгаит» после 17 игр набрал 24 очка.

İdman.biz

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