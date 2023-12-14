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"Футболисты стараются оправдать ожидания болельщиков"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 19:44
"Футболисты стараются оправдать ожидания болельщиков"

«Футболисты стараются оправдать ожидания болельщиков».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адиль Шукуров, главный тренер «Кяпаза», сыгравшего вничью с «Сумгаитом» в Премьер-лиге Азербайджана.

Молодой специалист отметил, что они играли со сложным соперником. Шукуров отметил, что «Кяпаз» добьется лучших результатов: «Ребята делают все, чтобы порадовать болельщиков. Время покажет, что у нас получится.

Что касается матча, то мы играли против сложной команды. Противник способен выйти вперед с помощью быстрых контратак. Они могут держать мяч не только на своей половине поля, но и на чужой. Они ждут своего момента. Считаю, что наша команда правильно оборонялась в игре, создавала эпизоды после быстрых атак. Наша команда готовится подняться на более хорошие места».

Отметим, что в 17-м туре «Кяпаз» сыграл с «Сумгаитом» вничью со счетом 1:1.

İdman.biz

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