Муса Гурбанлы - о словах своего дяди: "Он говорил и о другом" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2025 22:14
Футболист "Карабаха" Муса Гурбанлы отреагировал на слова своего дяди и тезки Мусы Гурбанова.

Как сообщает İdman.Biz, некоторое время назад Гурбанов заявил, что его племянник никогда не отличался особым талантом.

"Он говорил и о другом. Дядя не пытался акцентировать внимание на этом (отсутствии таланта – прим. ред.). Он хотел сказать, что я – парень, который продолжает работать над собой. Я стал футболистом благодаря упорству и труду. Вероятно, он хотел подчеркнуть именно это", - сказал М.Гурбанлы.

İdman.Biz

