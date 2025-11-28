28 Ноября 2025
Курбан Бердыев: "Нефтчи" нужно отдать должное"

28 Ноября 2025 22:31
15
Главный тренер "Туран Товуз" Курбан Бердыев прокомментировал нулевую ничью своей команды в матче XIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что игра получилась тяжелой и напряженной, а также подчеркнул, что соперник заслуживает уважения.

"Как мы и ожидали, игра вышла тяжелой. В таких матчах все продолжается до тех пор, пока не будет забит гол. К сожалению, нам не удалось забить решающий мяч. Думаю, что мы потеряли два очка. Но "Нефтчи" тоже нужно отдать должное", - сказал Бердыев на пресс конференции.

Матч "Туран Товуз" - "Нефтчи" завершился со счетом 0:0.

