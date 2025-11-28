Азер Багиров: "Мы должны заставлять соперника ошибаться"

Главный тренер гянджинского "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал поражение своей команды в матче XIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана от "Зиря" со счетом 0:2.

Как сообщает İdman.Biz, наставник подчеркнул, что игра получилась напряженной и насыщенной борьбой.

"Игра вышла интересной, на поле была хорошая борьба. В первом тайме у нас на поле находились семь местных игроков, и это хороший показатель для развития азербайджанских футболистов. Во втором тайме пропустили два мяча после мелких ошибок. Мы не должны допускать такие ошибки, наоборот, должны вынуждать соперника ошибаться. Поздравляю "Зиря" с победой", - заявил Азер Багиров.

İdman.Biz