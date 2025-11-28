Рашад Садыхов: "Мы заслужили важную победу"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов подвел итоги матча XIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза", в котором бакинский клуб одержал победу со счетом 2:0, сообщает İdman.Biz.

Наставник отметил, что игра в дневное время на искусственном поле стала серьезным испытанием, однако команда сумела прибавить после перерыва и добиться важного результата.

"Днем на искусственном поле играть было трудно. В первом тайме не было ни скорости, ни комбинационной игры, шла в основном борьба. Соперник хорошо прессинговал, плотно оборонялся и не позволял нам свободно выходить в атаку. С командой Азера Багирова никогда не бывает легко, и мы снова это почувствовали. Во втором тайме мы увеличили темп. Замены оживили игру. Забив два гола, мы получили важную победу", - сказал Рашад Садыхов.

Специалист также прокомментировал назначение Рагима Гасанова председателем Судейского комитета АФФА:

"Много лет этот пост занимали иностранные специалисты. Я всегда выступал за то, чтобы доверять местным кадрам. Это не означает отрицательное отношение к иностранцам, просто нашим специалистам тоже нужно доверять. В последние годы, в том числе в национальной сборной, тренерам из Азербайджана стали доверять больше. В судействе тоже наблюдается развитие. Ошибки есть, и даже в наших матчах встречаются спорные моменты, но прогресс очевиден. Рагим Гасанов набрался опыта и способен выдержать такую ответственность. Думаю, судейство будет улучшаться".

Команда Рашада Садыхова с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице.

İdman.Biz