"Игра "Карабаха" в последнем туре никому не должна показаться легкой".

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Полузащитник-ветеран прокомментировал матч между "Карабахом" и "Хеккеном", который пройдет в Баку в рамках VI тура группового этапа Лиги Европы. Султанов отметил, что в каждой стране есть команда, которая играет в хороший футбол: "Есть много клубов европейского уровня. Все смотрят на "Хеккен" свысока. Но так не должно быть. Сегодняшняя игра решает судьбу "Карабаха". «Хеккену» терять нечего. Представитель Агдама будет играть под давлением. Нас ждет очень трудный матч. «Карабах» всегда выходил победителем из таких игр. Я верю, что и на этот раз будет то же самое. Я твердо верю, что чемпион Азербайджана, победив, выйдет в плей-офф Лиги Европы».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном" начнется сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Если агдамский клуб сохранит вторую строчку в турнирной таблице, то выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz