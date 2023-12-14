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Агиль Аббас: "Хеккену" терять нечего, так что..."

Азербайджанский футбол
Интервью
14 Декабря 2023 13:53
Агиль Аббас: "Хеккену" терять нечего, так что..."

«Я всегда верил, что «Карабах» победит. И до сих пор так думаю».

Об этом İdman.biz рассказал депутат Агиль Аббас.

Он выразил свое мнение по поводу игры "Карабах" - "Хеккен", которая состоится в Баку в рамках группового этапа Лиги Европы. Агиль Аббас подчеркнул, что представитель Агдама сегодня одержит уверенную победу над шведами: "Карабах" выйдет в плей-офф Лиги Европы. «Хеккену» терять нечего. Поэтому они сделают все возможное, чтобы мы проиграли. Но этого не произойдет. По этой причине нас ждет жесткая борьба. Но это не имеет никакого значения. «Карабах» в любом случае завершит этот матч победой. Не могу спрогнозировать с каким счетом завершится матч. У меня нет четкого прогноза по этому поводу. Но нужно болеть за победу. Я верю, что победа будет за нами».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном" начнется сегодня в 21:45. Чемпион Азербайджана выйдет в плей-офф Лиги Европы, если сохранит место на второй строчке в турнирной таблице.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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