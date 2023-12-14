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Бразильский футболист "Нефтчи": "Карабах" победит со счетом 2:0, а голы забьет Жуниньо"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 13:24
Бразильский футболист "Нефтчи": "Карабах" победит со счетом 2:0, а голы забьет Жуниньо"

«Я хочу, чтобы "Карабах" сегодня выиграл в еврокубковом матче».

Как сообщает İdman.biz, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил футболист "Нефтчи" Юри Матиас.

Бразильский защитник озвучил свой прогноз на сегодняшнюю игру "Карабаха" против "Хеккена" в Лиге Европы. Он заявил, что желает своим главным соперникам победы в матче со шведами: "Эта победа имеет огромное значение для всей страны. Поэтому я хочу, чтобы «Карабах» победил. Это команда с очень хорошим составом. У клуба есть два хороших состава. Результат этой игры не повлияет на матч с нами».

Матиас также рассказал, с каким счетом завершится игра: "Думаю, "Карабах" победит со счетом 2:0. Олавио Жуниньо забьет оба гола".

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Хеккеном» начнется в 21:45.

Эмин Ага

İdman.biz

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