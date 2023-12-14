Последний шаг "Карабаха" к еврокубковой весне

«Карабаху» осталось сделать последний шаг, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Домашний матч с «Хеккеном» в последнем туре группового этапа должен расставить все точки над «i» в этом вопросе. Все в руках чемпиона Азербайджана, которому необходимо обыграть шведов и вписать еще одну яркую главу в свою историю.

Как сообщает İdman.biz, еще две недели назад мы говорили о важности гостевой встречи с «Мольде», чью значимость было сложно переоценить. Теперь же таковым является поединок с «Хеккеном», который с точки зрения ожиданий и психологической составляющей ничуть не уступает выезду в Норвегию. И в этом нет ничего удивительного, ведь выстояв в игре с «Мольде», подопечные Гурбана Гурбанова с турнирной точки зрения подошли к главному матчу сезона. Победа открывает агдамцам дорогу в первую еврокубковую весну в Лиге Европы.

«Карабах» является безусловным фаворитом пары и этот статус предстоит доказать в домашней игре. Конечно же, отсутствие травмированного Кевина Медины - это удар по обороне, но его место может занять Бадави Гусейнов. Как раз и заменивший Кевина в концовке матча с «Мольде».

Последнее место в группе «Хеккена» при этом не должно вводить в заблуждение. Можно вспомнить домашнюю игру шведов против чемпиона Азербайджана, в котором гости добились непростой минимальной победы. А то, что сопернику нечего терять, лишь добавляет интригу матчу - «Хеккен» выйдет на поле, желая на мажорной ноте завершить свою еврокубковую кампанию, тогда как «Карабаху» нужен результат.

Накануне Гурбан Гурбанов отмечал, что футболисты находятся в ожидании матча, им не терпится выйти на поле. А погодные условия никак не должны повлиять на качество игры, хотя его визави Пер-Маттиас Хегмо назвал текущую бакинскую погоду скандинавской. Хотя, вне всякого сомнения, на поле будет жарко.

За последнюю неделю имя норвежского специалиста больше упоминалось в отношении его переезда в Японию, а не подготовки к игре с «Карабахом». Бакинский матч станет для Хегмо последним в «Хеккене», после чего он продолжит работу в «Урава Ред Даймондс». Наверняка его футболисты захотят порадовать своего наставника перед отъездом и выдать хороший матч против агдамцев.

Безусловно, за «Карабах» говорит опыт и, вне всякого сомнения, Гурбанов найдет нужные слова, чтобы настроить команду. Сегодня вечером хозяевам необходимо побеждать, чтобы впервые в своей истории сыграть в плей-офф Лиги Европы. Текущая задача вполне по силам.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz