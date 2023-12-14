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Юри Матиас об игре с "Карабахом": "Нефтчи" никого не боится"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 12:53
Юри Матиас об игре с "Карабахом": "Нефтчи" никого не боится"

«Что меня удивляет в чемпионате Азербайджана, так это то, что каждая команда может отобрать очки у соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бразильский футболист "Нефтчи" Юри Матиас.

Свое мнение об азербайджанском дерби он озвучил на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Бразильский защитник отметил, что они постараются обыграть "Карабах", с которым встретятся в XVII туре: "Мы знаем, что эта игра очень важна и для клуба, и для болельщиков. Для нас это тоже очень важно. Мы знаем, что будет сложно. «Нефтчи» не боится никого. Мы постараемся сыграть хорошо и победить. Сделаю все возможное".

Опытный футболист также рассказал о своем будущем в стане «черно-белых»: «Меня любили в каждом из клубов, за которые я выступал. Я очень быстро адаптируюсь. Говорю на нескольких языках и это мне очень помогает. Сейчас у нашей команды есть капитан, я его очень уважаю. Я думаю, что лидерство - мое главное качество, хотя у меня нет капитанской повязки. Если останусь в «Нефтчи» на несколько лет, то смогу занять эту позицию».

Матиас уточнил, что его карьера в клубе "Трактор" не сложилась удачно: "Там я был в составе команды всего в четырех матчах и появился в двух. После этого чемпионат был приостановлен из-за коронавируса. Я не мог тренироваться. Вот почему вернулся в Бразилию. Потом покинул свой клуб. Чемпионат Ирана стал для меня дополнительным опытом. У людей много общего. Фанаты похожи друг на друга. Там есть очень сильные клубы, которые могли бы бороться за чемпионство в Азербайджане».

Отметим, что 18 декабря «Нефтчи» встретится с «Карабахом».

Эмин Ага

İdman.biz

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