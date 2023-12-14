«Стараюсь хорошо играть на позиции защитника. Когда получается, забиваю. У меня нет советов моим товарищам по команде, просто хочу, чтобы они забивали».

Как сообщает İdman.biz, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил бразильский футболист "Нефтчи" Юри Матиас.

28-летний защитник отметил, что не удовлетворен нынешним положением своей команды: "Разница в очках с "Карабахом", занимающим первое место в турнирной таблице, огромна. «Нефтчи» не заслуживает того, чтобы находиться на третьем месте. Но сейчас возникла такая ситуация. Я принимаю недовольство фанатов как нормальное явление. Команда заново сформирована. Процесс адаптации непрост. Мы это понимаем. Мы знаем, что можем добиться большего».

Он также проккоментировал слухи о переходе в "Карабах": "Если за свою карьеру я переходил в какой-либо клуб, то оставался там 3-4 года и делал все, что мог. Когда я пришел в «Нефтчи», меня хорошо приняли и одноклубники, и болельщики. Надеюсь, что принесу пользу клубу».

Отметим, что Матиас, перешедший в "Нефтчи" летом этого года, провел в чемпионате Азербайджана 14 игр.

Эмин Ага

İdman.biz