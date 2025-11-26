26 Ноября 2025
Гурбан Гурбанов: "Мы стараемся получать удовольствие от каждого матча"

26 Ноября 2025 03:14
30
Футболисты агдамского "Карабаха" показали смелую игру в матче против итальянского "Наполи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов.

"Поздравляю соперника с победой. Я доволен игрой. Несмотря на то, что мы проиграли, мои футболисты уверенно боролись до конца. Они показали смелую игру. Мы должны продолжать в том же духе. Как я отметил вчера, мы стараемся получать удовольствие от каждого матча".

Г. Гурбанов рассказал о замене Кевина Медины, который был вынужден покинуть поле.

"В таких напряженных матчах незапланированные замены иногда могут повлиять на судьбу встречи. Если бы он остался на поле до конца, возможно, футболисты были бы более уверенными. Значит, сегодня победа должна была достаться "Наполи", - заключил опытный специалист.

