Команда Афрана Исмайлова потеряла очки - ФОТО

Завершился второй тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй день игры состоялось 4 матча.
«Зира», один из фаворитов, одержала непростую победу над «Ветераном». Команда бывшего члена сборной Азербайджана Афрана Исмайлова поделила очки с "Тураном".
Чемпионат Азербайджана
II тур
«Ветеран» – «Зира» – 1:2
«Туран» – «Интер» – 3:3
«Одлар Юрду» – «Баку Файр» – 6:1
«Галакси Шуша» – «Сумгаит» – 3:0
|
Бирбаша
|
2
|
2
|
0
|
0
|
15-1
|
6
|
Азнур
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-5
|
6
|
Зире
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-2
|
6
|
Динамо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-4
|
6
|
Туран
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7-5
|
4
|
Интер
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7-5
|
4
|
Ветеран
|
2
|
1
|
0
|
1
|
8-3
|
3
|
Одлар Юрду
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7-5
|
3
|
Галакси Шуша
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-4
|
3
|
Абшерон
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-7
|
3
|
Реал
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-8
|
3
|
Сиязань
|
2
|
0
|
0
|
2
|
7-9
|
0
|
Сумгаит
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-7
|
0
|
Дирчялиш
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-7
|
0
|
Атешгях
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-14
|
0
|
Баку Файр
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-13
|
0
Отметим, что в остальных играх тура «Азнур» обыграл «Сиязань» 5:4, «Динамо» - «Дирчялиш» - 2:1, «Бирбаша» - «Атешгях» - 10:0, а «Абшерон» - «Реал» - 5-2.
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