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Команда Афрана Исмайлова потеряла очки - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 11:20
Команда Афрана Исмайлова потеряла очки - ФОТО

Завершился второй тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день игры состоялось 4 матча.

«Зира», один из фаворитов, одержала непростую победу над «Ветераном». Команда бывшего члена сборной Азербайджана Афрана Исмайлова поделила очки с "Тураном".

Чемпионат Азербайджана
II тур
«Ветеран» – «Зира» – 1:2
«Туран» – «Интер» – 3:3
«Одлар Юрду» – «Баку Файр» – 6:1
«Галакси Шуша» – «Сумгаит» – 3:0

Бирбаша

2

2

0

0

15-1

6

Азнур

2

2

0

0

10-5

6

Зире

2

2

0

0

6-2

6

Динамо

2

2

0

0

6-4

6

Туран

2

1

1

0

7-5

4

Интер

2

1

1

0

7-5

4

Ветеран

2

1

0

1

8-3

3

Одлар Юрду

2

1

0

1

7-5

3

Галакси Шуша

2

1

0

1

5-4

3

Абшерон

2

1

0

1

6-7

3

Реал

2

1

0

1

6-8

3

Сиязань

2

0

0

2

7-9

0

Сумгаит

2

0

0

2

2-7

0

Дирчялиш

2

0

0

2

2-7

0

Атешгях

2

0

0

2

3-14

0

Баку Файр

2

0

0

2

2-13

0

Отметим, что в остальных играх тура «Азнур» обыграл «Сиязань» 5:4, «Динамо» - «Дирчялиш» - 2:1, «Бирбаша» - «Атешгях» - 10:0, а «Абшерон» - «Реал» - 5-2.

İdman.biz

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