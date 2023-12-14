Команда Афрана Исмайлова потеряла очки - ФОТО

Завершился второй тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день игры состоялось 4 матча.

«Зира», один из фаворитов, одержала непростую победу над «Ветераном». Команда бывшего члена сборной Азербайджана Афрана Исмайлова поделила очки с "Тураном".

Чемпионат Азербайджана

II тур

«Ветеран» – «Зира» – 1:2

«Туран» – «Интер» – 3:3

«Одлар Юрду» – «Баку Файр» – 6:1

«Галакси Шуша» – «Сумгаит» – 3:0

Бирбаша 2 2 0 0 15-1 6 Азнур 2 2 0 0 10-5 6 Зире 2 2 0 0 6-2 6 Динамо 2 2 0 0 6-4 6 Туран 2 1 1 0 7-5 4 Интер 2 1 1 0 7-5 4 Ветеран 2 1 0 1 8-3 3 Одлар Юрду 2 1 0 1 7-5 3 Галакси Шуша 2 1 0 1 5-4 3 Абшерон 2 1 0 1 6-7 3 Реал 2 1 0 1 6-8 3 Сиязань 2 0 0 2 7-9 0 Сумгаит 2 0 0 2 2-7 0 Дирчялиш 2 0 0 2 2-7 0 Атешгях 2 0 0 2 3-14 0 Баку Файр 2 0 0 2 2-13 0

Отметим, что в остальных играх тура «Азнур» обыграл «Сиязань» 5:4, «Динамо» - «Дирчялиш» - 2:1, «Бирбаша» - «Атешгях» - 10:0, а «Абшерон» - «Реал» - 5-2.

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