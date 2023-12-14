Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Нефтчи"

Объявлены назначения арбитров на 17-й тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, центральный матч тура "Карабах" - "Нефтчи" будет судить Раван Гамзазаде.
14 декабря (четверг)
«Кяпаз» - «Сумгаит»
Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Джамиль Гулиев, Кямранбей Рагимов
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Вусал Мамедов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Товузский городской стадион, 15:30
15 декабря (пятница)
«Араз-Нахчыван» - «Сабах»
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Теймур Теймуров, Али Алиев
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев
«Далга Арена», 15:00
"Сабаил" - "Габала"
Судьи: Рауф Джабаров, Муслим Алиев, Асиман Азизли, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
«АСКО Арена», 13:00
16 декабря (суббота)
"Туран Товуз" - "Зира"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Рахиль Рамазанов, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Товузский городской стадион, 18:00
18 декабря (понедельник)
"Карабах" - "Нефтчи"
Судьи: Раван Хамзазаде, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 20:00
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