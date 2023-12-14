8 потенциальных соперников "Карабаха" в Лиге Европы: "Милан", "Галатасарай", "Бенфика"...

Если чемпион Азербайджана «Карабах» сохранит свое место на втором месте в групповом этапе Лиги Европы, в стадии плей-офф он может встретиться с одним из 8 потенциальных соперников, которые заняли третьи места в групповом турнире Лиги Чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, соперники определились по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Третье место в группе самого престижного клубного турнира континента продолжит борьбу в плей-офф Лиге Европы. 8 потенциальных соперников "Карабаха" - это "Галатасарай" (Турция), "Милан" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Ланс" (Франция), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Янг Бойз" (Швейцария), "Бенфика" и "Брага" (обе из Португалии). Жеребьевка этого этапа состоится 18 декабря в Швейцарии.

Отметим, что если команда Гурбана Гурбанова, занимающая второе место в группе H, сохранит свои позиции после сегодняшнего матча с «Хеккеном» (Швеция), то ей предстоит встретиться с одной из указанных выше 8 команд.

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