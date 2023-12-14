Лига Чемпионов: 1 пенальти и 4 желтые карточки от Алияра Агаева - ВИДЕО

Азербайджанский арбитр руководил игрой группового этапа Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что рефери ФИФА Алияр Агаев был главным судьей матча между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити».

Матч в Белграде завершился победой гостей со счетом 3:2. Агаев, отсудивший матч на высоком уровне, на 85-й минуте поставил пенальти в ворота «Црвены Звезды». Он показал 3 желтые карточки хозяевам и 1 - гостям.

Отметим, что Агаеву помогали Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым судьей матча был Эльчин Масиев.

İdman.biz