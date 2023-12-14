14 Декабря 2023
RU

Лига Чемпионов: 1 пенальти и 4 желтые карточки от Алияра Агаева - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 06:49
Лига Чемпионов: 1 пенальти и 4 желтые карточки от Алияра Агаева - ВИДЕО

Азербайджанский арбитр руководил игрой группового этапа Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что рефери ФИФА Алияр Агаев был главным судьей матча между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити».

Матч в Белграде завершился победой гостей со счетом 3:2. Агаев, отсудивший матч на высоком уровне, на 85-й минуте поставил пенальти в ворота «Црвены Звезды». Он показал 3 желтые карточки хозяевам и 1 - гостям.

Отметим, что Агаеву помогали Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым судьей матча был Эльчин Масиев.

İdman.biz

Новости по теме

Самуэль Густафсон: "Мы хотим одержать первую победу в группе"
13 Декабря 19:47
Азербайджанский футбол

Самуэль Густафсон: "Мы хотим одержать первую победу в группе"

"У "Карабаха" много сильных игроков"
Главный тренер "Хеккена": "Я вижу, что азербайджанский футбол развивается"
13 Декабря 19:46
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Хеккена": "Я вижу, что азербайджанский футбол развивается"

"В Баку чувствуется шведский воздух"
Кевин Медина: "Отменил отпуск в Колумбии, сегодня лечу в Португалию"
13 Декабря 17:34
Азербайджанский футбол

Кевин Медина: "Отменил отпуск в Колумбии, сегодня лечу в Португалию"

"Все в порядке. Я чувствую себя хорошо"
Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"
13 Декабря 15:42
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"

"Чувствую себя лучше сейчас"
8 технических поражений из-за одного игрока
13 Декабря 15:24
Азербайджанский футбол

8 технических поражений из-за одного игрока

Участвующий в Лиге АФФА U-13 клуб "Баку Спортинг" и его тренер были наказаны
АФФА исключила два клуба из соревнований
13 Декабря 15:21
Азербайджанский футбол

АФФА исключила два клуба из соревнований

По этому поводу принял решение Дисциплинарный комитет АФФА

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО
11 Декабря 10:33
Тхэквондо

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года
20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ
11 Декабря 12:25
Мировой футбол

20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ

"Жирона", обыгравшая в 16-м туре испанской Ла Лиги на выезде "Барселону" со счетом 4:2, поднялась на вершину турнирной таблицы