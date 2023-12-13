13 Декабря 2023
RU

Самуэль Густафсон: "Мы хотим одержать первую победу в группе"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Декабря 2023 19:47
Самуэль Густафсон: "Мы хотим одержать первую победу в группе"

«Мы выходим на все игры, чтобы побеждать. Завтра с большой настойчивостью будем сражаться против «Карабаха». Мы хотим одержать нашу первую победу в группе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан команды шведского футбольного клуба "Хеккен" Самуэль Густафсон.

Молодой капитан, присутствовавший на пресс-конференции перед матчем с "Карабахом" в Баку в рамках VI тура Лиги Европы, подчеркнул, что настроение в команде приподнятое: "Главный тренер всегда нас мотивирует. Боевой дух в стане нашей команды высок. У «Карабаха» много сильных игроков. Будь то местные футболисты или легионеры, о них можно отзываться только хорошо. В основном я могу назвать Марко Янковича. У него большой опыт».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном" начнется завтра в 21:45.

İdman.biz

Новости по теме

Главный тренер "Хеккена": "Я вижу, что азербайджанский футбол развивается"
19:46
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Хеккена": "Я вижу, что азербайджанский футбол развивается"

"В Баку чувствуется шведский воздух"
Кевин Медина: "Отменил отпуск в Колумбии, сегодня лечу в Португалию"
17:34
Азербайджанский футбол

Кевин Медина: "Отменил отпуск в Колумбии, сегодня лечу в Португалию"

"Все в порядке. Я чувствую себя хорошо"
Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"
15:42
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"

"Чувствую себя лучше сейчас"
8 технических поражений из-за одного игрока
15:24
Азербайджанский футбол

8 технических поражений из-за одного игрока

Участвующий в Лиге АФФА U-13 клуб "Баку Спортинг" и его тренер были наказаны
АФФА исключила два клуба из соревнований
15:21
Азербайджанский футбол

АФФА исключила два клуба из соревнований

По этому поводу принял решение Дисциплинарный комитет АФФА
"Мы должны завтра победить и выйти в плей-офф Лиги Европы"
14:22
Азербайджанский футбол

"Мы должны завтра победить и выйти в плей-офф Лиги Европы"

"Все даже хотят играть сегодня, а не завтра"

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
"Жирона" обыграла "Барселону" и вышла на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО
11 Декабря 07:44
Мировой футбол

"Жирона" обыграла "Барселону" и вышла на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО

После результата данного матча "Барселона" набрала 34 очка и занимает четвёртое место в чемпионате
Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО
11 Декабря 10:33
Тхэквондо

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года