Самуэль Густафсон: "Мы хотим одержать первую победу в группе"

«Мы выходим на все игры, чтобы побеждать. Завтра с большой настойчивостью будем сражаться против «Карабаха». Мы хотим одержать нашу первую победу в группе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан команды шведского футбольного клуба "Хеккен" Самуэль Густафсон.

Молодой капитан, присутствовавший на пресс-конференции перед матчем с "Карабахом" в Баку в рамках VI тура Лиги Европы, подчеркнул, что настроение в команде приподнятое: "Главный тренер всегда нас мотивирует. Боевой дух в стане нашей команды высок. У «Карабаха» много сильных игроков. Будь то местные футболисты или легионеры, о них можно отзываться только хорошо. В основном я могу назвать Марко Янковича. У него большой опыт».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном" начнется завтра в 21:45.

İdman.biz