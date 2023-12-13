8 технических поражений из-за одного игрока

Участвующий в Лиге АФФА U-13 клуб «Баку Спортинг» и его тренер были наказаны.

Как сообщает İdman.biz, причиной этого является то, что не имеющий лицензии на игру Али Гусейнов, выступавший от имени члена команды Романа Баяндурова, принял участие в 8 матчах.

Во всех восьми играх результаты бакинцев были аннулированы и им было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В то же время в связи с произошедшим тренер «Баку Спортинг» Шамиль Мамедов был отстранен от футбольной деятельности на 12 месяцев с условной дисквалификацией на 6 месяцев.

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