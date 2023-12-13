АФФА исключила два клуба из соревнований

Два клуба, выступающие в лигах младших возрастных групп Азербайджана, исключены из соревнований.

Как сообщает İdman.biz, по этому поводу принял решение Дисциплинарный комитет АФФА.

Матч между «Гянджеви» (Гянджа) и «Гошгаром» (Гянджа), который должен был состояться в рамках U-11 Лиги, не состоялся из-за отсутствия достаточного количества игроков гостевой команды. «Гошгар» был исключен из соревнований, поскольку это произошло в третий раз в текущем сезоне.

В Лиге U-10 матч между «Хатаем» и «Зирой» не был сыгран из-за того, что хозяева поля не прибыли в назначенное время. Команда была исключена из соревнований, так как в Хатае подобная ситуация повторилась уже в третий раз в текущем сезоне.

İdman.biz