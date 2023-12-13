«В этом году мы сыграем нашу последнюю игру в Лиге Европы. Это очень важный матч».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист провел пресс-конференцию перед матчем со шведским «Хеккеном» в Лиге Европы. Он сообщил, что его игроки полностью готовы к матчу, который состоится 13 декабря: "Мы хорошо подготовились. По интервью игроков соперника мы видим, что они очень серьезно относятся к этой встрече. Они не хотят заканчивать групповой этап без очков. Мы должны учитывать, что соперник тоже хочет заработать очки.

Я считаю, что наши игроки будут готовы к матчу как психологически, так и тактически. Они постараются показать свою самую правильную и умную игру. Я доверяю им. У нас еще есть один день. Перед игрой мы предоставим команде полную информацию. Есть некоторые детали, над которыми мы не работали, и мы будем работать над ними сегодня и завтра».

- Кевин Медина не будет участвовать в игре против "Хеккена". Насколько вас беспокоит его отсутствие?

- Я бы хотел, чтобы все приняли участие в этой игре. Если у нас есть шанс стать вторыми в группе, то игроки это заслужили. Мне бы хотелось, чтобы в такой встрече все были здоровы. Медина даже не в Баку. Вчера его прооперировали. У меня был с ним видеоразговор. Он очень хотел быть здесь. Он сказал, чувствуйте, как будто я с вами, что мы и делаем. Это один из наших основных игроков. Но нам не нужно думать об этом сегодня. Нам нужно думать только о матче, если у нас есть какие-то проблемы, мы должны их решить. Я верю, что другие игроки смогут это сделать. Мы неоднократно были свидетелями того, что у нас отсутствовали не только 1, но даже 2-3 игрока основы. Но другим удавалось их очень хорошо подстраховывать. Состояние Вешовича нормальное. У нас есть тренировки и сегодня, и завтра. Если до игры всё будет в порядке, верю, что он появится на поле.

- В каком состоянии трава на стадионе?

- На поле все в порядке. Сильные дожди в Баку случаются редко. Некоторое время назад произошли изменения. Я пришел и немного погулял. Это погода для настоящего футбола. Считаю, что все сделано для того, чтобы завтра мы показали хорошую игру.

- «Карабах» может снова войти в историю. Скорее всего, азербайджанский клуб впервые продолжит свой путь в Лиге Европы. Как вы чувствуете себя перед игрой?

- С такой ситуацией мы сталкиваемся не первый раз. Потому что несколько раз в последних матчах, даже на последних секундах, мы упускали свои шансы. Сегодня у нас еще есть шанс. Мы разговариваем с игроками. У каждого болельщика, в том числе и у спортивного сообщества, желаний переизбыток. Это то, о чем я всегда беспокоился. Это не требование, это всего лишь просьба к игрокам. Но мы должны подходить к игре спокойно, чтобы не допускать ошибок. Мы должны правильно играть против соперника, игроки должны уметь это делать на поле. Сегодня у нас есть шанс сделать это. Постараемся сделать это правильной игрой на поле. Мы всегда хотим улучшать свои результаты и идти на шаг вперед, когда это возможно. Я верю, что мои игроки завтра постараются сыграть хорошо и у них все получится.

Отметим, что встреча начнется завтра в 21:45.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz