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АФФА предупредила "Сабах" и "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Декабря 2023 13:33
АФФА предупредила "Сабах" и "Нефтчи"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании была дана юридическая оценка нарушениям правил, произошедшим в XVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

На 49-й минуте игры «Габала» - «Кяпаз» игрок гостей под номером 7 Эмиль Сафаров получил красную карточку за вторую желтую и был дисквалифицирован на 1 игру. Из-за этого его команда заплатит штраф в 500 манат.

В матче «Сабах» - «Сабаил» хозяева получили предупреждение из-за того, что не работало табло. Их оштрафовали на 1000 манатов за опоздание машины скорой помощи.

В матче «Нефтчи» - «Туран Товуз» не работало табло и «черно-белые» также были предупреждены. После матча представитель Баку был оштрафован на 800 манатов за выход на поле посторонних лиц.

İdman.biz

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