"Карабах": Обзор истории, заочная конкуренция или 10-й шанс - АНАЛИЗ

На этой неделе завершится групповой этап еврокубков. "Карабах", единственный представитель Азербайджана, сражавшийся в основном раунде, пройдёт последнее испытание в группе Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова, выступающая в Лиге Европы уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги Конференций. А в последнем матче с "Хеккеном" может замахнуться на плей-офф Лиги Европы. Наша команда поборется за второе место в заочной борьбе с норвежским «Мольде».

Чемпиону Азербайджана, который примет шведский «Хеккен», необходимо победить независимо от результата другого матча, чтобы защитить второе место и сыграть в плей-офф Лиге Европы. В случае ничьей и поражения нашему чемпиону придется надеяться, что «Мольде» не покажет более лучший результат в матче с «Байером» в Германии.

"Карабах" играет в групповом этапе еврокубков в 10-й раз подряд. Предыдущие 9 выступлений нашего клуба уже в истории. А мы вам представляем материал о том, каким было турнирное положение после пяти туров в предыдущих сезонах с участием "Карабаха".

Этот судья "затмил" самого Бахрамова

Хотя самым известным судьей в Азербайджане является Тофик Бахрамов, есть человек, который «затмевает» его уже почти 10 лет. Это Мирослав Зелинка из Чехии. В нашей стране не осталось футбольного болельщика, который бы не ругался и не критиковал арбитра, прославившегося неправильным решением, принятым в матче "Карабаха" с итальянским "Интером" в Баку. Именно из-за того, что судья не засчитал гол, "Карабах" не смог с первой попытки выйти в плей-офф Лиги Европы - в сезоне 2014/15. Нулевая ничья в Баку позволила "Днепру", который был аутсайдером до последнего тура, стать вторым, победив со счетом 1:0.

1 Интер 5 3 2 0 6-2 11 2 Сент-Этьен 5 0 5 0 2-2 5 3 Карабах 5 1 2 2 3-5 5 4 Днепр 5 1 1 3 3-5 4

Гола Кинтаны было недостаточно

Год спустя судьба «Карабаха» в группе вновь решалась в последнем туре. На этот раз задача была сложной. Команде Гурбана Гурбанова предстояло на выезде обыграть «Андерлехт», и надеяться, что «Монако» проиграет в Англии. «Тоттенхэм» хорошо справился со своей задачей и разгромил французов с крупным счетом 4:1. А «Карабах» в своей встрече открыл счет в Брюсселе. В середине первого тайма Дани Кинтана вывел представителя Азербайджана вперед и на второе место в онлайн-зачете. Но «Андерлехт», забивший дважды за 5 минут после пропущенного гола, остался на втором месте с победой 2:1.

1 Тоттенхэм 5 3 1 1 8-5 10 2 Андерлехт 5 2 1 2 6-5 7 3 Монако 5 1 3 1 4-5 6 4 Карабах 5 1 1 3 3-6 4

И снова последний тур

Играя в групповом турнире Лиги Европы третий раз подряд, "Карабах" снова сохранял все шансы до последнего тура в сезоне 2016/17. По сравнению с двумя предыдущими сезонами, на этот раз ситуация в турнирной таблице была более сложной. После последнего тура первые три команды иоглт набрать и по 10 и по 7 очков. Но последний тур спутал все расчеты. "Карабах" принимал "Фиорентину" и проиграл со счетом 1:2, несмотря на гол Рейнальдо. ПАОК, которого наш чемпион обыграл в обоих матчах, занял второе место, победив «Слован» с двумя безответными голами.

1 Фиорентина 5 3 1 1 13-5 10 2 Карабах 5 2 1 2 6-10 7 3 ПАОК 5 2 1 2 5-6 7 4 Слован 5 1 1 3 7-10 4

Историческое достижение и формальный финиш

Сезон 2017/18 вписан золотыми буквами в историю азербайджанского футбола. Нашему первому и пока единственному представителю в группе Лиги Чемпионов «Карабаху» пришлось сразиться с грандами «Группы смерти». Хотя 2 очка, набранные до последнего тура, были большим успехом, шансов не только на два первых места, но и на 3-ю ступеньку, дающую место в Лиге Европы, не было. В итоге итальянский клуб выиграл группу, победив "Карабах" в последнем туре дома. «Челси» же дома потерял очки - 1:1.

1 Челси 5 3 1 1 15-7 10 2 Рома 5 2 2 1 8-6 8 3 Атлетико 5 1 3 1 4-3 6 4 Карабах 5 0 2 3 2-13 2

Неудачная жеребьевка

После Лиги чемпионов - в сезоне 2018/19 жеребьевка оказалась неудачной для «Карабаха», который вновь выступил в Лиге Европы. Жребий подкинул сильных соперников - «Арсенал» и «Спортинг». Последний тур носил формальный характер. "Карабах" проиграл в Лондоне 0:1, а "Ворскла" - в Лиссабоне - 0:3.

1 Арсенал 5 4 1 0 11-2 13 2 Спортинг 5 3 1 1 10-3 10 3 Ворскла 5 1 0 4 4-10 3 4 Карабах 5 1 0 4 2-12 3

Упущенный шанс на Кипре

Сезон 2019/20 не стал исключением. И на этот раз последний тур стал для «Карабаха» формальностью. По этой причине команда Гурбана Гурбанова, легко обыгравшая на выезде "Дюделанж", в Баку без мотивации не смогла победить - 1:1. На этот раз путь нашему представителю преградили не гранды, а киприотский АПОЭЛ. Агдамский клуб, уступивший сопернику по сумме личных матчей (2:2, 1:2), перед последним туром потерял все шансы на продолжение пути в еврокубках. Наше поражение на Кипре настолько воодушевило соперника, что он после этого одержал три победы во втором круге и даже обыграл «Севилью» в последнем туре - 1:0.

1 Севилья 5 5 0 0 14-2 15 2 АПОЭЛ 5 2 1 2 9-8 7 3 Карабах 5 1 1 3 7-10 4 4 Дюделанж 5 1 0 4 7-17 3

Свое слово сказал и коронавирус

В 2020 году охватившая весь мир пандемия коронавируса коснулась и «Карабаха». Чемпион Азербайджана не смог поехать на последнюю встречу группового этапа. Однако матч против «Вильярреала» в Испании уже не имел значения. Агдамский клуб, не имевший шансов не только выйти на первые два места, но даже подняться с последнего, завершил сезон техническим поражением. В другом матче «Маккаби» выиграл со счетом 1:0 и занял вторую строчку в группе.

1 Вильярреал 5 4 1 0 14-5 13 2 Маккаби Т-А 5 2 2 1 5-7 8 3 Сивасспор 5 2 0 3 9-10 6 4 Карабах 5 0 1 4 4-10 1

Неудачный дебют и финиш в Лиге Конференций

В сезоне 2021/22 «Карабах», дебютировавший в Лиге конференций, вновь, придерживаясь традиции, вышел в групповой этап. На этот раз наш чемпион был фаворитом, поскольку соперник был относительно слабым. Перед встречей последнего тура уже стало ясно, что воспитанники Гурбана Гурбанова заняли одно из двух первых мест. Это был исторический успех. Впервые представитель Азербайджана пробился в евровесну. Сыграет ли "Карабах" в 1/8 финала или в плей-офф, решал матч против "Базеля" в Швейцарии. Поражение со счетом 0:3 положило крест на мысли о первом месте в группе. В другом официальном матче группы голов забито не было.

1 Базель 5 3 2 0 11-6 11 2 Карабах 5 3 2 0 10-5 11 3 Омония 5 0 3 2 5-10 3 4 Кайрат 5 0 1 4 6-11 1

Упущенный шанс

Вернувшись в группу Лиги Европы после годичного перерыва, "Карабах" перед последним туром обеспечил себе место в плей-офф. В последнем туре определялось, будет ли команда играть в Лиге Европы или продолжит свой путь в Лиге конференций. Чтобы сохранить вторую позицию, команде Гурбана Гурбанова необходимо было обыграть в Баку «Фрайбург». В случае любой потери очков надежда была на то, что «Олимпиакос» победит «Нант». Хотя Квабена Овусу в дополнительные минуты встречи с неицами дал возможность избежать поражения (1:1), 2 безответных гола французов на выезде откинули "Карабах" в Лигу конференций в качестве обладателя третьего места.

1 Фрайбург 5 4 1 0 12-2 13 2 Карабах 5 2 1 2 8-4 7 3 Нант 5 2 0 3 4-11 6 4 Олимпиакос 5 0 2 3 2-9 2

Разница конкурентов в аналогичном сценарии

10-е участие "Карабаха" в групповом этапе напоминает события годичной давности: немецкий клуб обеспечил себе 1-е место, у аутсайдера нет шансов, наш представитель с 7 очками идет вторым и в последнем туре играет дома. Но на этот раз соперник команды Гурбана Гурбанова - не немецкий крепкий клуб, а жаждущий очков аутсайдер. Все в руках «Карабаха». Более того, не проигрывающий в этом сезоне «Байер» дома сыграет с нашим главным соперником в борьбе за второе место - «Мольде».

1 Байер 5 5 0 0 14-2 15 2 Карабах 5 2 1 2 5-8 7 3 Мольде 5 2 1 2 11-7 7 4 Хеккен 5 0 0 5 2-15 0

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном", который состоится 14 декабря, начнется в 21:45.

Гусейн Вагиф

İdman.biz