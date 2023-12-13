Разгром от чемпиона Азербайджана - 10:0!

Стартовал второй тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день состоялось 4 игры.

Последний чемпион «Бирбаша» (Баку) вновь разгромил соперника.

Чемпионат Азербайджана

II тур

«Сиязань» – «Азнур» – 4:5

«Динамо» (Гянджа) – «Дирчялиш» – 2:1

«Бирбаша» (Баку) – «Атешгях» (Сураханы) – 10:0

«Абшерон» – «Реал» (Баку) – 5:2

Отметим, что в других играх тура «Одлар Юрду» сыграет с «Baku Fire», «Ветеран» - с «Зиря», «Туран» - с «Интером», «Галактика» с «Сумгаитом».

İdman.biz