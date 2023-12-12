Гйоко Гаджиевски: "Если в Азербайджане хотят развивать футбол, есть два пути" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего главного тренера сборной Азербайджана и клуба «Баку» Гйоко Гаджиевски сайту İdman.biz.

- Вы давно работаете в Саудовской Аравии. Смотрите азербайджанский футбол после того, как уехали отсюда?

- Я никогда не забуду свои замечательные дни в Азербайджане, потому что мы выиграли чемпионат с «Баку», который уже не функционирует. Я руководил сборной Азербайджана в матчах с Финляндией и Бельгией в отборочном раунде ЕВРО-2008 и Казахстаном в товарищеском матче. Мы смогли показать себя в этих матчах, и это, наверное, помнят. В сборной Азербайджана я тренировал таких известных футболистов, как Рашад Садыхов, Махмуд Гурбанов, Заур Рамазанов и Заур Тагизаде.

- С кем из нашей страны вы сейчас общаетесь?

- Я разговариваю со своими лучшими друзьями Назимом Сулеймановым и Яшаром Сеидовым, с которыми дружил в Баку. Фаиг Азизов несколько лет работал с нами в Саудовской Аравии и я часто с ним общаюсь. У меня много друзей в Азербайджане. Я верю, что однажды «Баку» снова вернется в чемпионат страны.

- Но вы не высказали своего мнения по поводу Премьер-лиги. Что, по вашему мнению, необходимо сделать для дальнейшего развития?

- На данный момент ваш чемпионат интересен. С участием 10 команд интрига несколько вернулась, но этого недостаточно. Борьба 14-16 клубов будет лучше. Раньше были такие команды, как «Хазар Лянкяран», «Кярван», «Симург». Например, представитель Лянкярана считался одним из лучших клубов Азербайджана. В вашей стране построены новые красивые стадионы и тренировочные базы. АФФА очень хорошо работает над проектами по обучению большего количества игроков. Если в Азербайджане хотят развивать футбол, есть два пути. Первый - подготовить сильных игроков, способных выступать за рубежом, второй - укрепить чемпионат. В противном случае ваша сборная не сможет набрать на отборочном этапе более 5-7 очков.

- Поскольку контракт с Джанни де Бьязи не был продлен, пост главного тренера сборной Азербайджана вакантен. Как вы думаете, эту задачу стоит доверить местному или иностранному специалисту?

- Неважно, иностранец ли главный тренер или местный. Возможны разные имена. Пока что пришедшие в сборную иностранцы набрали 5-7, максимум 10 очков. Но в нынешней ситуации в сборной нет необходимости в иностранном тренере, есть очень хорошие азербайджанские тренеры. Среди них можно назвать имена Гурбана Гурбанова, Рашада Садыхова, Арифа Асадова, Назима Сулейманова и других.

Эмин Ага

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