Когда вратаря "Нефтчи" выпишут из больницы?

Стало известно о состоянии здоровья вратаря гостей Нуразиза Азизова, получившего травму в матче между "Улдуз Мингечявир" и "Нефтчи", проходившем в рамках 15-го тура юношеской лиги АФФА до 15 лет.

Как сообщает İdman.biz, врач "бело-черных" Шаиг Зохраблы сообщил, что состояние игрока, перенесшего операцию, умеренно стабильное.

Он сообщил, что сейчас Азизов чувствует себя хорошо. По словам Зохраблы, вратаря выпишут домой после нескольких дней лечения.

Отметим, что на 37-й минуте матча вратарь «бело-черных» столкнулся с нападающим команды соперника внутри штрафной площади. Игрок «Нефтчи» не смог продолжить игру после получения сильного удара в брюшную полость. Вратарь, боль которого усилилась по пути в Баку, был госпитализирован в Кюрдамирскую центральную больницу. После обследования в больнице у футболиста диагностировали разрыв селезенки и он перенес успешную операцию.

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