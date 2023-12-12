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Клуб Шейдаева стал последним в группе в Азиатской Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
12 Декабря 2023 16:07
Клуб Шейдаева стал последним в группе в Азиатской Лиге чемпионов

Тайский «Бурирам Юнайтед», за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, завершил выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче группы команда уступила на выезде японскому «Кофу» со счетом 2:3. Сам Рамиль не смог принять участие в игре, так как ранее был дисквалифицирован на восемь встреч решением Азиатской футбольной конфедерацией за участие в массовой драке по окончании поединка предыдущего тура против китайского "Чжэцзян Профешионал".

По итогам группового этапа «Бурирам Юнайтед» набрал 6 очков и занял последнее место в квартете.

İdman.biz

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