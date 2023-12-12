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Гйоко Гаджиевски назвал своих фаворитов на пост главного тренера сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
12 Декабря 2023 16:02
Гйоко Гаджиевски назвал своих фаворитов на пост главного тренера сборной Азербайджана

"Не имеет значения, главный тренер сборной Азербайджана иностранец или местный. Возможны разные имена».

Об этом İdman.biz рассказал бывший главный тренер сборной Азербайджана Гёко Гаджиевский.

Специалист, который тренирует клуб «Хаджер» из Саудовской Аравии, является сторонником трудоустройства местного специалиста на вакантную должность главного тренера нашей сборной. Северомакедонец, под руководством которого сборная Азербайджана провела 3 игры в 2007 году, перечислил несколько тренеров, которых видит на этой должности: "Иностранцы, руководившие сборной, набирали пока 5-7 очков, максимум 10 очков. Но в нынешней ситуации в сборной нет необходимости в иностранном тренере, есть очень хорошие азербайджанские тренеры. Среди них можно назвать имена Гурбана Гурбанова, Рашада Садыхова, Арифа Асадова, Назима Сулейманова и других.

Отметим, что 22 ноября исполком АФФА принял решение не продлевать контракт с главным тренером итальянской сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Эмин Ага

İdman.biz

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