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Изменено время матча "Сабаил" - "Габала"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Декабря 2023 12:09
Изменено время матча "Сабаил" - "Габала"

Изменено время матча «Сабаил» - «Габала», который состоится в рамках 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, причиной этого является продолжение ремонтно-восстановительных работ из-за возникшей некоторое время назад проблемы в системе освещения «АСКО Арены».

Клуб "Габала" был проинформирован ПФЛ на основании обновленного заявления "Сабаила" о сложившейся ситуации. По решению ПФЛ, матч, который должен был состояться 15-го декабря в 17.00, перенесен на 4 часа раньше и начнется в 13.00

İdman.biz

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