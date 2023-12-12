Изменено время матча «Сабаил» - «Габала», который состоится в рамках 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, причиной этого является продолжение ремонтно-восстановительных работ из-за возникшей некоторое время назад проблемы в системе освещения «АСКО Арены».

Клуб "Габала" был проинформирован ПФЛ на основании обновленного заявления "Сабаила" о сложившейся ситуации. По решению ПФЛ, матч, который должен был состояться 15-го декабря в 17.00, перенесен на 4 часа раньше и начнется в 13.00

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