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"Сабах" - лучший в лиге после "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Интервью
12 Декабря 2023 11:44
"Сабах" - лучший в лиге после "Карабаха"

"Последняя игра с "Зирой" была сложной. Мы заранее знали, что так будет".

Об этом İdman.biz заявил капитан "Араз-Нахчывана" Нуман Курдич, комментируя матч (1:1) с "Зирой" в XVI туре чемпионата Азербайджана.

Боснийский защитник отметил, что они достойно поборолись с командой, которая стремится к лидерству: "Хотя нам было сложно, болельщики наблюдали за интересной борьбой. Обе команды могли победить. В настоящий момент каждое заработанное очко ценно».

Курдич также рассказал о своем автоголе на последних минутах игры против «Сабаила» ​​в 15-м туре. 24-летний футболист, лишивший свою команду 2 очков, заявил, что его клуб в том матче сыграл лучше: "По поводу этого гола были разные мнения. Конечно, каждый имеет право на свое мнение, но я бы никогда сознательно не сделал ничего подобного. Потому что это было бы во вред мне и команде. Но в футболе иногда сталкиваешься с такой ситуацией. Это не первый случай. Я был очень расстроен, поэтому извинился перед товарищами по команде. Потому что мы заслужили победу в той игре. Жалко, что мы упустили 2 очка из-за автогола на последних секундах».

По словам Нумана, в 17-м туре их ждет сложный матч с "Сабахом": "Сабах" - лучший в лиге после "Карабаха". Говоря это, я не страхую себя от какого-то нежелательного исхода. У нас есть шансы победить или сыграть вничью. В матче первого круга хть мы и открыли счет первыми, нго затем пропустили и поделили очки. На этот раз мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата. Я верю в своих товарищей по команде».

Отметим, что матч между «Араз-Нахчываном» и «Сабахом» начнется 15 декабря в 15:00.

Эмин Ага

İdman.biz

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