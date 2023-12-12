Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Хеккен"

Объявлены арбитры, которые будут обслуживать игру "Карабаха" в групповом турнире Лиги Европы УЕФА против шведского клуба "Хеккен".

Как сообщает İdman.biz, матч будет обслуживать бригада судей из Албании.

Судить игру будет Юджин Джая. Ему будут помогать Дохандо Мифтари и Рейди Авдо. Четвертым судьей станет Олсион Изейрай.

Лука Пайретто будет обслуживать VAR, а Валерио Марини (оба Италия) - AVAR.

Отметим, что матч начнется 14 декабря в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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