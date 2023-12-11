Обнародовано количество легионеров, выступавших за "Нефтчи"

Обнародовано количество легионеров, игравших в составе "Нефтчи" за всю историю чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клубное телевидение, в команде играли 149 иностранцев.

93 из этих игроков были из Европы. Наибольшее количество легионеров в "Нефтчи" было из России. Честь команды защищали 12 игроков этой страны. В столичном клубе также играли 11 футболистов из Грузии и 8 из Украины.

Отметим, что Резуан Мирзов, который сейчас играет в команде, является гражданином России.

İdman.biz