Команда Вусала заработала одно очко и сохранила лидерство

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли провел свою очередную игру в Албании.

Как сообщает İdman.biz, он вышел в стартовом составе «Эгнатии» в 16-м туре чемпионата страны.

Матч с «Теутой» на выезде завершился со счетом 2:2. Дважды проигрывая по ходу матча, команда Вусала сумела отыграться и набрать одно очко. «Эгнатия» отыгралась, забив на 90+7 минуте. Искендерли пробыл на поле 45 минут и был заменен в перерыве.

Отметим, что «Эгнатия» занимает 1 место в турнирной таблице. Команда Искендерли опережает ближайшего преследователя на 3 очка.

İdman.biz