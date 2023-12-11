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Фариз Наджафов: "К сожалению, команда пока не оправдывает доверия" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
11 Декабря 2023 16:47
Фариз Наджафов: "К сожалению, команда пока не оправдывает доверия" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью президента «Габалы» Фариза Наджафова сайту İdman.biz

- В 16-м туре Премьер-лиги Азербайджана «Габала» с крупным счетом проиграла «Кяпазу». С чем бы вы связали неудачное выступление команды?

- Мы делаем все возможное, чтобы помочь команде найти свою игру и вернуть уверенность. С начала сезона мы неоднократно подчеркивали, что доверяем тренеру и футбольной команде. Но, к сожалению, команда пока не оправдывает доверия.

- В чем, по вашему мнению, основные проблемы, с какими позициями они связаны?

- Проблема одна, неправильно было бы делить ее по позициям. Единственное, что я могу выделить, - это полузащита. Асиф Мамедов и Ферас Або Акал были травмированы с начала сезона, а Эмиль Сафаров, Ахмед Айзая и Айюб Аллаш по ходу сезона несколько раз травмировались и были дисквалифицированы. Это оказало прямое негативное влияние на выступление нашей команды.

– Учитывая плохие результаты, планируете ли вы усилить клуб во время зимнего перерыва?

- На данный момент не кажется реальным, что мы приведем нового игрока.

- Руководство клуба всегда поддерживало главного тренера Эльмара Бахшиева. Вы и сейчас удовлетворены его работой?

- Хотя результат и игра не порадовали, мы знакомы с тренерским мастерством Эльмара Бахшиева. Мы окажем ему поддержку, необходимую для выхода из этой ситуации.

- Болельщики привыкли видеть «Габалу» всегда наверху турнирной таблицы. Сможет ли занимающая последнее место команда избежать положения аутсайдера после зимнего перерыва?

- Если бы мы в это не верили, не было бы смысла здесь оставаться и работать.

- Тогда что вы можете показать в качестве главной цели?

- Сейчас мы думаем о том, чтобы мобилизовать все силы, одержать победы и уйти с последнего места.

Эмин Ага

İdman.biz

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