Тренеры "Туран-Товуза" посетили академию тбилисского "Динамо" - ФОТО

Координатор футбольной академии «Туран-Товуз» Расим Алиев, тренер клуба Эльхан Абдиев и тренер вратарей Ямеддин Алиев посетили академию тбилисского «Динамо» с целью ознакомления с новинками и повышения своего опыта.

Как сообщает İdman.biz, в ходе трехдневного визита тренеры встретились с директором футбольной академии "Динамо" Георгием Иванишвили, координатором Габриэлем Джервази, главным селекционером Темури Угречелидзе и тренерами.

Наставники обменялись мнениями об условиях, нововведениях, методах обучения, правилах отбора и других вопросах. Достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве обеих академий.

Руководителю академии «Динамо» Георгию Иванишвили была вручена футболка «Туран-Товуз».

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