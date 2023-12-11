Тренеры "Туран-Товуза" посетили академию тбилисского "Динамо" - ФОТО

Координатор футбольной академии «Туран-Товуз» Расим Алиев, тренер клуба Эльхан Абдиев и тренер вратарей Ямеддин Алиев посетили академию тбилисского «Динамо» с целью ознакомления с новинками и повышения своего опыта.
Как сообщает İdman.biz, в ходе трехдневного визита тренеры встретились с директором футбольной академии "Динамо" Георгием Иванишвили, координатором Габриэлем Джервази, главным селекционером Темури Угречелидзе и тренерами.
Наставники обменялись мнениями об условиях, нововведениях, методах обучения, правилах отбора и других вопросах. Достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве обеих академий.
Руководителю академии «Динамо» Георгию Иванишвили была вручена футболка «Туран-Товуз».
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