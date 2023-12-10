10 Декабря 2023
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"Это не конец света"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Декабря 2023 18:30
"Это не конец света"

«Не хочу говорить слишком много. Мы проиграли сопернику по всем компонентам».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер проигравшего в XVI туре чемпионата Азербайджана "Сабаила" Шахин Диниев.

После поражения со счетом 0:4 опытный специалист отметил, что они постараются добиться максимального результата в играх, которые пройдут до зимнего перерыва: "Надо доиграть следующие две игры и подготовиться. Также будем делать трансферы, мы должны стать сильнее. В этом сезоне впервые в такой роли. Мы на спаде, такие ситуации в футболе случаются. Постараемся набрать максимальное количество очков в предстоящих играх.

Наш состав не большой. Я ждал этот спад. Мы находимся в очень сложной ситуации. У нас есть кадровые проблемы. Это не конец света. Я видел, что это произойдет с самого начала. Я всегда был человеком слова. Лучший «Сабаил» вы увидите после января. Если мы сможем завершить первый круг на сегодняшней позиции, то после января сможем подняться выше».

Отметим, что «Сабаил» не побеждает в 4-й игре подряд.

İdman.biz

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