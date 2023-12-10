«Это была очень хорошая игра. Мы доминировали в матче».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер "Сабаха" Артур Оленин.

Тренер команды, победившей «Сабаил» в 16-м туре Премьер-лиги Азербайджана, заявил, что они пытаются исправить ситуацию: «Мы забили красивые голы. Правда, два наших гола не были засчитаны. Также необходимо посмотреть, почему судьи не засчитали голы. Мы поздравили игроков с хорошей игрой. Мы должны продолжать в том же духе. Пытаемся исправить ситуацию. Но иногда это не работает. Потому что конкуренты тоже хотят побеждать. Мы думаем, что все же исправим ситуацию».

Отметим, что «Сабах» победил «Сабаил» со счетом 4:0.

İdman.biz