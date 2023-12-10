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"Сабах" одержал разгромную победу - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Декабря 2023 16:57
"Сабах" одержал разгромную победу - ВИДЕО

Сегодня завершится XVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, два последних матча тура проходят в столице.

В первом матче дня «Сабах» принял «Сабаил» и разгромил соперника.

«Нефтчи» может подняться на 3-е место в турнирной таблице. На своем поле он встретится с «Туран-Товузом». Хозяева поля считаются фаворитом матча. «Черно-белые», выигравшие выездной матч в первом туре, постараются повторить такой же успех и на этот раз.

Азербайджанская Премьер-лига

XVI тур
10 декабря
15:00. «Сабах» – «Сабаил» – 4:0
Голы: Софиан Чакла, 7; 21. Джесси Секидика, 28. Винсент Тиль, 59
Главный судья: Эльчин Масиев
«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалиев, 10. Алексей Исаев (к), 9. Анатолий Нуриев, 2. Амин Сейдиев, 15. Кристиан да Силва, 24. Маруан Хадуди, 14. Ишак Бельфодил, 7. Боян Летич, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 12. Винсент Тиль
Резервные игроки: 1. Юсиф Иманов, 16. Рустам Самигуллин, 77. Намик Алескаров, 4. Эльвин Джамалов, 17. Теллур Муталлимов, 8. Аяз Гулиев, 5. Рахман Дашдамиров, 33. Джамал Джафаров, 53. Фахри Мамедли, 19. Эммануэль Апе, 3. Джон Ирасабаль, 28. Кахим Пэррис
Тренер: Артур Оленин
«Сабаил»: 1. Салахат Агаев (к), 74. Юсиф Набиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 99. Давид Гомис, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 55. Нир Бардеа, 21. Анас Наджа
Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 9. Амиль Юнанов, 5. Адиль Нагиев, 15. Вугар Гасанов, 8. Бахадур Газиев, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнаддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 3. Сильвен Десландес, 44. Ядин Лугаси
Главный тренер: Шахин Диниев

18:00. «Нефтчи» – «Туран Товуз»
Главный судья: Алияр Агаев
«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 10. Филип Озобич, 8. Эмин Махмудов (к), 14. Эдди Исрафилов, 19. Азер Салахлы, 7. Азер Алиев, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 11. Килан Лебон
Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 94. Эльдар Бабаев, 3. Ходжат Хагверди, 17. Рахман Гаджиев, 21. Исмаил Зульфугарлы, 27. Фарид Юсифли, 4. Марк Тамаш, 6. Диего Вальдес, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 9. Андре Шиньяшики, 77. Егор Богомольский
Главный тренер: Адриан Муту
«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 88. Фаиг Гаджиев, 77. Фарид Набиев, 99. Вейсел Рзаев, 5. Родерик Миллер, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвеш, 80. Отто Джон
Резервные игроки: 13. Айдын Байрамов, 1. Тарлан Ахмедлы, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 97. Садик Шафиев, 9. Белайди Пуси, 11. Айхан Гусейнов, 79. Мартин Петков
Главный тренер: Айхан Аббасов
Нефтчи Арена

Команда
И
В
Н
П
М
О
"Карабах"
16
11
2
3
42-14
35
"Зиря"
16
8
5
3
13-8
29
"Сумгаит"
16
6
5
5
17-22
23
"Сабаил"
16
6
5
5
23-26
23
"Араз-Нахчыван"
16
6
5
5
17-16
23
"Сабах"
16
6
4
6
25-19
22
"Нефтчи"
15
6
4
5
16-13
22
"Туран-Товуз"
15
4
4
7
23-24
16
"Кяпаз"
16
3
4
9
10-26
13
"Габала"
16
3
2
11
11-29
11

Бомбардиры:

12 – Жунинью ("Карабах")
6 – Л.Андраде ("Карабах"), Рамалингом ("Сабаил")
5 – Нуну ("Сабаил"), Орхан Алиев ("Араз-Нахчыван"), Джон ("Туран-Товуз"), Кейта, Бензия (оба - "Карабах")

İdman.biz

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