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Исполнительный директор "Нефтчи" прокомментировал состояние травмированного футболиста

Азербайджанский футбол
Новости
10 Декабря 2023 16:22
Исполнительный директор "Нефтчи" прокомментировал состояние травмированного футболиста

«Самая сложная и ответственная позиция в футболе - это позиция вратаря. Я горжусь Нуразизом Азизовым, вратарем нашей сильной и надежной команды U-15».

Как сообщает İdman.biz, об этом в соцсетях написал генеральный директор клуба «Нефтчи» Фаррух Махмудов.

Нуразизу, получившему травму в матче 15-го тура чемпионата АФФА U-15 между командами «Улдуз Мингячевир» и «Нефтчи», диагностировали разрыв селезенки и он перенес операцию. По словам Махмудова, состояние вратаря на данный момент хорошее: "Главное, что состояние нашего футболиста нормализовалось в результате усилий врачей и своевременной постановки диагноза. Нуразиз, пусть это останется в прошлом. Выздоравливай».

Отметим, что Азизов получил травму брюшной полости на 37-й минуте матча между "Улдуз Мингячевир" и "Нефтчи".

İdman.biz

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