Вратарь "Нефтчи" прооперирован

В матче 15-го тура юношеской лиги АФФА между «Улдуз Мингячевир» и «Нефтчи» произошло неприятное столкновение.
İdman.biz сообщает, что на 37-й минуте матча вратарь «Нефтчи» Нуразиз Азизов в штрафной площади столкнулся с нападающим команды-соперника.
Игрок «Нефтчи» был вынужден остановить игру после получения сильного удара в брюшную полость. Вратарь, боли которого усилились на пути в Баку, был госпитализирован в Кюрдамирскую центральную больницу. После обследования в больнице у футболиста диагностировали разрыв селезенки и он перенес успешную операцию.
Отметим, что Нуразиз Азизов в настоящее время находится на лечении под наблюдением врача.
İdman.biz