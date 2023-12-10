Вратарь "Нефтчи" прооперирован

В матче 15-го тура юношеской лиги АФФА между «Улдуз Мингячевир» и «Нефтчи» произошло неприятное столкновение.

İdman.biz сообщает, что на 37-й минуте матча вратарь «Нефтчи» Нуразиз Азизов в штрафной площади столкнулся с нападающим команды-соперника.

Игрок «Нефтчи» был вынужден остановить игру после получения сильного удара в брюшную полость. Вратарь, боли которого усилились на пути в Баку, был госпитализирован в Кюрдамирскую центральную больницу. После обследования в больнице у футболиста диагностировали разрыв селезенки и он перенес успешную операцию.

Отметим, что Нуразиз Азизов в настоящее время находится на лечении под наблюдением врача.

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