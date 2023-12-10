Выше "Аталанты", "Ньюкасла", "Бешикташа", "Монако" и "Жироны": "Карабах" - 84-й в рейтинге IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинг включены 3 клуба Азербайджана.

Лучший показатель у чемпиона страны «Карабаха». Агдамский клуб занял 84-е место с 131,5 очками. В прошлом рейтинге он был на 70-м месте. Агдамский клуб опережает такие известные команды как "Аталанта", "Селтик", "Олимпиакос", "Ланс", "Бетис", "Фрайбург", "Ницца", "Вильяреал", "Айнтрахт Франкфурт", "Ньюкасл", "Бешикташ", "Панатинаикос", "Монако", "Жирона".

«Нефтчи» (378-е место) и «Сабах» (391-е место), представлявшие нашу страну в еврокубках в этом году, опустились в рейтинговой таблице. Команды потеряли 38 и 49 позиций соответственно.

Отметим, что первое место в таблице занимает «Манчестер Сити», победитель Лиги чемпионов. «Реал» на 2-м месте, «Интер» на 3-м.

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