Гол Диниева принес победу "Умраниеспору"

Команда, за которую выступает игрок сборной Азербайджана по футболу Джошгун Диниев, одержала очередную победу в Первой лиге Турции.

Как сообщает İdman.biz, "Умраниеспор" набрал на своем поле 3 очка.

В 15-м туре команда Джошгуна встретилась с «Кечиоренгюджю». Игра завершилась со счетом 2:0. Диниев реализовал пенальти на 71-й минуте и сыграл большую роль в победе.

Отметим, что «Умраниеспор», одержав 3 победы в последних 4 матчах, поднялся на 11 место в турнирной таблице. Команда, набравшая 18 очков, станет гостем «Эрзурумспора» в следующем туре.

İdman.biz