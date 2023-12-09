Генсеку ФИФА подарили форму "Зиры" - ФОТО

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура встретилась с председателем наблюдательного совета профессионального футбольного клуба «Зира» Орханом Мамедовым.

Как сообщает İdman.biz, гостья наблюдала за матчем Премьер-лиги Азербайджана «Зира» - «Араз Нахчыван».

Фатме Самуре была вручена символическая форма футбольного клуба «Зира».

Среди наблюдавших за игрой были президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Мамедов, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев и президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов.

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