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Команда Шейдаева положила конец неудачной серии

Азербайджанский футбол
Новости
9 Декабря 2023 23:14
Команда Шейдаева положила конец неудачной серии

Команда, за которую выступает азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев, набрала в чемпионате Таиланда 3 очка.

Как сообщает İdman.biz, "Бурирам" завершил неудачную серию.

Команда Рамиля победила после 5 ничьих подряд. «Бурирам» в родных пенатах учинил разгром клубу «Накхон Патом» со счетом 4:1. Рамиль, замененный на последних минутах матча, не участвовал в забитых голах своей команды.

Отметим, что после 11 игр «Бурирам» с 21 очком занимает 3-е место. Клуб Шейдаева отстает от лидера на 8 баллов.

İdman.biz

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