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Ариф Асадов: "Разгром "Сумгаита" нельзя назвать проблемой, это нормально"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Декабря 2023 13:01
Ариф Асадов: "Разгром "Сумгаита" нельзя назвать проблемой, это нормально"

"Мощь "Карабаха" известна всем. Лишний раз все убедились в ней в игре с "Сумгаитом".

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал матч, в котором "Карабах" победил "Сумгаит" со счетом 6:1 в рамках XVI тура Премьер-лиги. Асадов отметил, что агдамская команда находится в очень хорошей форме, а ее игроки находятся на отличном уровне взаимопонимания. В начале сезона баланс в команде был нарушен. Но теперь противостоять "Карабаху" трудно не только "Сумгаиту", но и многим другим командам. Многие клубы предпочитают играть с чемпионом Азербайджана в закрытый футбол. Они сражаются более компактно и полагаются на контратаки. Во вчерашней игре "Сумгаит" не стал опасаться "Карабаха" и отдал предпочтение открытому футболу. Естественно, "Карабах" знает, что делать в таких ситуациях. Хотя такой игре «Сумгаита» следует аплодировать, его соперник показал, что более силен».

По словам Асадова, многие клубы страны были разгромлены также, как "Сумгаит", который не может победить "Карабах" на протяжении последних 4 лет: "Карабах" на протяжении последних 8-10 лет является гегемоном в азербайджанской премьер-лиге. За эти годы он потерпел очень мало крупных поражений. Проигрывал только тогда, когда игроки были травмированы, или приходилось играть на два фронта. Поэтому разгром «Сумгаита» нельзя назвать какой-либо проблемой. Я принимаю это как нормальное явление».

Говоря о недостатках в «Сумгаите», эксперт отметил, что у команды есть сложности: «Видно, что когда идут подряд игры, они сталкиваются с трудностями. Отличие от «Карабаха» в том, что в «Сумгаите» очень мало равных игроков. Это создает для них большую проблему. Конечно, бюджет здесь тоже играет роль. У каждого клуба свои финансы. Однако оставшиеся технические и тактические недостатки лучше видит тренерский штаб. Они пытаются это устранить. Разница между началом прихода главного тренера клуба Самира Аббасова и нынешним временем очень большая, и прогресс команды чувствуется".

Отметим, что "Карабах" занимает первое место в Премьер-лиге с 35 очками. «Сумгаит», отстающий от него на 12 очков, находится на 3-м месте.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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