Шахруддин пропустил 3 гола от "Галатасарая"

Сегодня стартовал 15-й тур турецкой Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев сыграл против «Галатасарая».

«Адана Демирспор» была гостем прошлого чемпиона. В матче, проигранном командой Шахруддина со счетом 3:1, хозяева поля забили последний гол с пенальти. Шахруддин не допустил серьезных ошибок в первых двух пропущенных мячах.

Отметим, что «Адана Демирспор» теряет очки в 5-й игре подряд. Команда Магоммедалиева занимает 5-е место с 23 очками после 15 игр. Набрав 40 очков, «Галатасарай» поднялся на 1-е место.

Турецкая Суперлига

15-й раунд

Галатасарай - Адана Демирспор - 3:1

İdman.biz