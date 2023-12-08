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Шахруддин пропустил 3 гола от "Галатасарая"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2023 23:11
Шахруддин пропустил 3 гола от "Галатасарая"

Сегодня стартовал 15-й тур турецкой Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев сыграл против «Галатасарая».

«Адана Демирспор» была гостем прошлого чемпиона. В матче, проигранном командой Шахруддина со счетом 3:1, хозяева поля забили последний гол с пенальти. Шахруддин не допустил серьезных ошибок в первых двух пропущенных мячах.

Отметим, что «Адана Демирспор» теряет очки в 5-й игре подряд. Команда Магоммедалиева занимает 5-е место с 23 очками после 15 игр. Набрав 40 очков, «Галатасарай» поднялся на 1-е место.

Турецкая Суперлига
15-й раунд
Галатасарай - Адана Демирспор - 3:1

İdman.biz

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